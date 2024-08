O campeão Sporting foi o grande vencedor da Gala Liga Portugal Awards que decorreu esta segunda-feira e que teve o condão de juntar os presidentes do Sporting, Benfica e FC Porto na Alfândega do Porto.

Os leões arrecadaram os prémios de campeão, melhor treinador e melhor jogador. Em relação à Liga, sobrou apenas o prémio de melhor golo, entregue a João Mendes (Vitória), pelo grande golo que marcou ao Sp. Braga, além do prémio relativo às assistências, entregue ao FC Porto.

O golo do ano:

João Mendes LARGOU 🫳🏻 uma verdadeira 💣 de emoções! 🤯



Um momento de pura magia 🪄 que tornou impossível não ser o 𝐓𝐀𝐋𝐄𝐍𝐓𝐎 a AGARRAR 🤲🏻 o prémio do 𝐆𝐨𝐥𝐨 𝐝𝐨 𝐀𝐧𝐨 da #LigaPortugalBetclic 2023/24 🥇#LigaPortugal #LigaPortugalAwards #CriaTalento pic.twitter.com/gMFXctDYtA — Liga Portugal (@ligaportugal) August 26, 2024

Frederico Varandas subiu ao placo para receber o prémio de campeão e recordou a derrota na Supertaça. «Este prémio é a prova que o Sporting voltou a ocupar o seu lugar, que é na primeira linha do futebol português. Em relação ao título, foi um título conquistado pelo treinador e pelos jogadores. O marco deste campeonato foi quando jogámos na Luz e ao minuto 93 perdemos esse jogo. Foi um jogo que ficou na cabeça do treinador e dos nossos adeptos. Esta época também deixámos escapar um título por entre os dedos e também sei que esse jogo vai estar na cabeça do treinador e dos jogadores até ao final da época», destacou o líder dos leões

Uma gala que também ficou marcada por uma prolongada salva de palmas dirigida a Sven-Goran Eriksson, antigo treinador do Benfica que faleceu esta segunda-feira, aos 76 anos, também saudado pelo presidente do Benfica, Rui Costa, que se apresentou de luto para receber o prémio do futebol feminino.

Os prémios atribuídos no decorrer da Gala

Prémio Campeão: Frederico Varandas (presidente do Sporting)

Melhor treinador: Ruben Amorim (Sporting)

Jogador do ano: Viktor Gyökeres (Sporting)

Golo do ano: golo de João Mendes, do Vitória, frente ao Sp. Braga (escolhido pelos adeptos)

Parceiro do ano: Betclic (patrocinadora da Liga)

Prémio O futebol és tu (relativo às assistências): FC Porto

Prémio Taça da Liga: Sp. Braga

Prémio Futebol feminino: Benfica

Prémio Talento que marca o mundo: Artur Soares Dias (árbitro terminou carreira)

Prémio Campeão LP Meu Super: Santa Clara (vencedor da II Liga)

Prémio Reconhecimento Internacional: European Leagues

Prémio o futebol que nos une: Associações distritais e regionais

Prémio Prestígio: José Pereira (presidente da Associação Nacional dos Treinadores de Futebol)

Prémio Hall of Fame: Paulo Sousa

Prémio Mérito Desportivo: Fernando Gomes (presidente da FPF)

Prémio Presidente: Fernando Santos