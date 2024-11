Ruben Dias está lesionado e, como tal, não participou neste estágio da Seleção Nacional de novembro. Porém, nestes últimos dias, o defesa-central teve uma agenda preenchida - participou na Moda Lisboa, esteve na Gala Quinas de Ouro e teve presenças na comunicação social portuguesa.

Numa entrevista à Rádio Comercial, no âmbito de um desafio 'Quem Disse o Quê' relacionado com a Gala Quinas de Ouro, Ruben Dias teve de recordar os autores de certas frases proferidas na Gala.

No final do desafio, Vasco Palmeirim, radialista e apresentador português, revelou alguma irritação (com bom humor) face a uma piada de Bernardo Silva. Ao subir ao palco, o futebolista (que mede 1,73m) disse que era maior do que o apresentador.

Vale a pena ver o vídeo: