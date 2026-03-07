O Galatasaray atingiu a segunda vitória no campeonato na tarde deste sábado, na visita ao Besiktas. Em duelo da 25.ª jornada, o médio Kokcü (ex-Benfica) foi totalista nos anfitriões.

Depois de o inevitável Osimhen inaugurar o marcador aos 39 minutos, o extremo Leroy Sané viu o cartão vermelho direto aos 62 minutos. Ainda assim, o Besiktas foi incapaz de restabelecer a igualdade.

Assim, o Galatasaray lidera com 61 pontos, sete de vantagem sobre o Fenerbahçe. Por sua vez, o Besiktas é quarto classificado, com 46 pontos.

