Turquia: Osimhen patrocina vitória do Galatasaray sobre o Besiktas
Ex-Benfica Kokcü foi totalista no Besiktas, quarto classificado do campeonato turco
O Galatasaray atingiu a segunda vitória no campeonato na tarde deste sábado, na visita ao Besiktas. Em duelo da 25.ª jornada, o médio Kokcü (ex-Benfica) foi totalista nos anfitriões.
Depois de o inevitável Osimhen inaugurar o marcador aos 39 minutos, o extremo Leroy Sané viu o cartão vermelho direto aos 62 minutos. Ainda assim, o Besiktas foi incapaz de restabelecer a igualdade.
Assim, o Galatasaray lidera com 61 pontos, sete de vantagem sobre o Fenerbahçe. Por sua vez, o Besiktas é quarto classificado, com 46 pontos.
