O Liverpool-Galatasaray de quarta-feira ficou marcado pela arrepiante lesão de Noa Lang. Num lance aparentemente inofensivo, o avançado cortou um dedo da mão direita, precisando até de recorrer ao «green whistle», um apito verde que contém um gás anestésico.

Na madrugada desta quinta-feira, o Galatasaray anunciou que o internacional neerlandês vai ser operado em Liverpool, acompanhado pelo departamento médico do clube.

De fora da segunda parte da visita a Anfield ficou o avançado Victor Osimhen, que sofreu uma «fratura no antebraço direito», pelo que, para já, foi aplicado gesso. Os próximos dias vão determinar se o avançado nigeriano – que leva 19 golos na época – precisará de ser operado.

O Galatasaray – tricampeão turco em título – lidera o campeonato com quatro pontos de vantagem sobre Fenerbahçe e Trabzonspor, mas menos um jogo.

AVISO: imagens sensíveis da lesão de Noa Lang.