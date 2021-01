O treinador do Galatasaray, Fatih Terim, revelou que Radamel Falcao deixou a Turquia para tentar curar-se em Espanha dos problemas físicos que o afetam.

«Falcao é um nome importante, uma marca, mas vive uma situação complicada», disse o técnico em conferência de imprensa após o jogo com o Gençlerbirligi.

«Autorizei a que fosse tratado em Espanha. É um grande profissional e uma boa pessoa, não estava apto, teve várias lesões», continuou o treinador.

«Sei e acredito que está mais desconfortável com a situação do que toda a gente. Falámos com ele uns 40 ou 45 minutos antes dele ir para Espanha. Se ele melhorar, terá sempre a sua camisola. Se tiver outra ideia, iremos respeitá-lo», prosseguiu Terim, deixando no ar a possibilidade de o antigo jogador do FC Porto não conseguir ficar apto para jogar.

As sucessivas lesões têm retirado o colombiano dos terrenos do jogo e a última foi um problema muscular. De acordo com o último boletim clínico do Galatasaray, Falcao teve uma rotura parcial na perna direita com sangramento.



Radamel Falcao tem atualmente 34 anos (celebra o 35.º aniversário daqui a um mês).