Leroy Sané é, oficialmente, jogador do Galatasaray, com contrato até junho de 2028 e salário de 9 milhões de euros por temporada, além de um bónus anual de 3 milhões. O acordo foi anunciado pelo tricampeão turco na tarde desta quinta-feira.

Ao fim de cinco épocas no Bayern Munique – com 220 jogos, 61 golos e 51 assistências – o extremo alemão, de 29 anos, prepara a estreia no futebol turco.

Formado entre Bayer Leverkusen e Schalke 04, Sané passou também pelo Manchester City, entre 2016 e 2020. Em suma, acumulou Bundesliga (4), Supertaça alemã (2), Premier League (2), Taça de Inglaterra, Taça da Liga inglesa (2), Supertaça inglesa (2), Supertaça Europeia e Mundial de Clubes.

