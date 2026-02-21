Turquia: Galatasaray perde fora de portas no «intervalo» da Champions
Tricampeão em título derrotado no reduto do Konyaspor. Galatasaray arrisca perder liderança isolada
Tricampeão em título derrotado no reduto do Konyaspor. Galatasaray arrisca perder liderança isolada
Na fuga à despromoção, o Konyaspor surpreendeu e impôs a segunda derrota do Galatasaray no campeonato, vencendo em casa por 2-0. Na tarde deste sábado, em duelo da 23.ª jornada, o extremo Diogo Gonçalves (ex-Benfica) não saiu do banco dos anfitriões.
Depois de o avançado Leroy Sané ver a vantagem do Galatasaray ser anulada por fora de jogo – aos 50 minutos – o defesa Demirbag e o avançado Kramer edificaram a vantagem do Konyaspor, com golos aos 75 e 81 minutos.
Assim, a equipa de Diogo Gonçalves sobe a 13.ª, com 23 pontos, quatro sobre a zona de despromoção. Por sua vez, o Galatasaray lidera, com 55 pontos, três de vantagem sobre o Fenerbahçe, que apenas joga na segunda-feira.
Os tricampeões turcos em título centram atenções na segunda mão do play-off da Champions, em casa da Juventus, na quarta-feira (20h). O Galatasaray está em vantagem na eliminatória (5-2).
Evimizde 3 puan bizim!🔥😎💪#KNYvGS 💚🤍 pic.twitter.com/l4F4bP9Nk9— TÜMOSAN Konyaspor (@konyaspor) February 21, 2026