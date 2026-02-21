Na fuga à despromoção, o Konyaspor surpreendeu e impôs a segunda derrota do Galatasaray no campeonato, vencendo em casa por 2-0. Na tarde deste sábado, em duelo da 23.ª jornada, o extremo Diogo Gonçalves (ex-Benfica) não saiu do banco dos anfitriões.

Depois de o avançado Leroy Sané ver a vantagem do Galatasaray ser anulada por fora de jogo – aos 50 minutos – o defesa Demirbag e o avançado Kramer edificaram a vantagem do Konyaspor, com golos aos 75 e 81 minutos.

Assim, a equipa de Diogo Gonçalves sobe a 13.ª, com 23 pontos, quatro sobre a zona de despromoção. Por sua vez, o Galatasaray lidera, com 55 pontos, três de vantagem sobre o Fenerbahçe, que apenas joga na segunda-feira.

Os tricampeões turcos em título centram atenções na segunda mão do play-off da Champions, em casa da Juventus, na quarta-feira (20h). O Galatasaray está em vantagem na eliminatória (5-2).