Muslera oficializou esta quinta-feira o fim do ciclo de 14 anos pelo Galatasaray. Foram 550 jogos, títulos e muitas defesas, além do recorde de estrageiro com mais jogos por este emblema. Em 2024/25, o guarda-redes surgiu em 42 jogos e marcou um golo, no jogo que confirmou o tricampeonato ao Galatasaray.

«Agradecemos a uma lenda. Tornaste-te muito mais que um guarda-redes. Ensinaste sobre caráter, pertença e lealdade. Queremos que saibas que o maior troféu que ganhaste é o lugar que tens nos nossos corações», lê-se nas redes sociais do Galatasaray.

Muslera chegou à Europa em 2007, proveniente do Nacional de Montevideu, para representar a Lazio. Em 2011, rumou ao Galatasaray.

Aos 38 anos, Muslera despede-se da Turquia com Liga (8), Taça (5) e Supertaça (6) no currículo. De acordo com o próprio Muslera, o destino será a América do Sul.

«Vou continuar a jogar, mais perto do meu país natal (…), mais perto da minha família», referiu o 133 internacional pelo Uruguai.