VÍDEO: Galatasaray inaugura campeonato com triunfo fora de portas
Tricampeões em título não contaram com o avançado Osimhen
O Galatasaray iniciou a defesa do tricampeonato com uma tranquila vitória no reduto Gaziantep (3-0). No encontro que inaugurou a Liga turca, na noite desta sexta-feira, o lateral Kevin Rodrigues foi titular nos anfitriões.
Ainda sem o avançado Osimhen, os visitantes inauguraram o marcador por Yilmaz, que converteu um penálti aos 12 minutos. Quatro minutos volvidos, o avançado assistiu o lateral Elmali para o 2-0. Antes do intervalo, aos 45+12m, Yilmaz converteu novo penálti.
Na próxima ronda, na noite de sexta-feira (19h30), o Galatasaray recebe o Karagumruk. Por sua vez, o Gaziantep visita o Konyaspor a 17 de agosto (17h).
