No arranque da 31.ª jornada da Liga, o Galatasaray triunfou na visita ao Samsunspor, por 0-2. Na tarde desta sexta-feira, o lateral Nanú (ex-FC Porto) foi suplente entre os anfitriões.

Num encontro de sentido único – e depois de o médio Holse ver o 1-0 anulado, aos 9 minutos, por fora de jogo – Yunus Akgün inaugurou o marcador. Estavam decorridos 14 minutos quando o extremo aplicou o 0-1.

No arranque da segunda parte, aos 46 minutos, Osimhen resolveu a contenda, reforçando a liderança entre os artilheiros da Liga – 22 golos.

A cinco rondas do término do campeonato, o Galatasaray totaliza 74 pontos, mais seis face ao Fenerbahçe. Em todo o caso, a turma de José Mourinho disputa esta jornada na tarde de domingo (17h), no reduto do Sivasspor (16.º).

No calendário do Galatasaray segue-se a receção ao Bodrumspor (14.º), na tarde de sexta-feira (18h). Por sua vez, o Samsunspor (3.º) regista três derrotas consecutivas e visita o Alanyaspor (17.º) a 21 de abril.