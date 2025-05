O Galatasaray está a um ponto do título, depois de triunfar na visita ao Trabzonspor (2-0). Na tarde deste sábado, na 35.ª jornada do campeonato, o lateral Pedro Malheiro foi totalista entre os anfitriões.

Ainda que o Trabzonspor tenha controlado até ao intervalo, os forasteiros surgiram rejuvenescidos para a etapa complementar, inaugurando o marcador aos 66 minutos. O defesa central Bardakci tratou de desatar o nó.

Entre trocas, o espanhol Morata aplicou o 2-0 aos 84 minutos.

A três rondas do término do campeonato, o Galatasaray totaliza 86 pontos, oito de vantagem sobre o Fenerbahçe de José Mourinho. Uma vez que o confronto direto é o primeiro fator de desempate, também nesta vertente o Galatasaray está em vantagem (3-1 e 0-0).

Na próxima ronda, o líder e bicampeão recebe o Kayserispor (13.º), a 18 de maio.

Quanto ao Trabzonspor, a equipa de Pedro Malheiro segue no 8.º lugar, com 46 pontos, igualado com Konyaspor, Kasimpasa e Goztepe. A nove pontos dos lugares UEFA, segue-se a visita ao Bodrumspor (17.º).