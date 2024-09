O Benfica volta a receber o Santa Clara no Estádio da Luz, um ano e meio depois. A última vez que isso aconteceu foi em maio de 2023, com um triunfo por 3-0 (no jogo que marcou a confirmação do 38.º campeonato).

Agora que os açorianos estão de volta à Primeira Liga, deslocam-se à casa do Benfica num jogo em que Bruno Lage volta ao comando técnico dos encarnados, quatro anos depois.

É portanto, um desafio mais difícil prever o alinhamento inicial das águias, mas a imprensa nacional deu conta de uma preferência do treinador por um 4-3-3. Kerem Aktürkoglu poderá estrear-se no onze inicial depois de uma hat-trick pela Turquia, na pausa internacional.

Do outro lado, o Santa Clara é a equipa surpresa do campeonato até agora, com três vitórias e uma derrota diante do FC Porto. Vasco Matos tem apostado praticamente sempre no mesmo onze inicial, apenas com algumas mexidas na defesa.

