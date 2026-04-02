De acordo com a avaliação do Transfermarkt, há 16 jogadores com um valor igual ou superior a 45 milhões que não vão disputar o Mundial 2026. Não por lesão (essa é uma outra lista que o Maisfutebol já reuniu), mas sim porque as seleções dos respetivos jogadores não se apuraram para a competição.

Há seleções com grande historial que ficaram de fora, com a Itália à cabeça. Dinamarca, Camarões ou Nigéria são exemplos de outras equipas de relevo que vão ter de assistir o Mundial 2026 pelo sofá.

Na GALERIA acima, o jogador mais valioso está avaliado em 100 milhões de euros (!) e há um atleta do Sporting. Vale a pena ver.