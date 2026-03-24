A recente convocatória de Paulinho para a Seleção Nacional, fruto de bastantes ausências por lesão (logo à cabeça, a de Cristiano Ronaldo), abre espaço a uma dúvida legítima - será que o avançado do Toluca, que não jogava com a camisola de Portugal há cinco anos, prepara-se para ser convocado para o Mundial 2026?

A forma do avançado no Toluca justifica, para muitos, a chamada. Mas não deixava de ser um regresso surpreendente. Isso motivou o Maisfutebol a fazer um exercício de memória: que outras convocatórias da Seleção Nacional, para fases finais de Mundiais e Europeus, causaram surpresa geral?

Reúnimos vários nomes que atravessam toda a história da seleção portuguesa nessas competições - desde o Mundial 1966, dos 'Magriços', até ao Euro 2024. Alguns nomes já estarão praticamente esquecidos na praça pública.

Contaram para a lista jogadores que não tinham, praticamente, nenhuma internacionalização A aquando da chamada e também atletas experientes que, apesar de já terem sido chamados no passado, estiveram muitos anos afastados das opções.

Percorra a GALERIA acima. Estamos a esquecer-nos de algum nome?