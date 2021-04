A refinaria da Galp de Leça da Palmeira, Matosinhos, encerra definitivamente esta sexta-feira, arrancando no início do mês as operações de desmantelamento.

A decisão da empresa de descontinuar a refinação em Matosinhos põe em causa 401 postos de trabalho diretos e mil indiretos.

Num comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a Galp justificou a decisão com as «alterações estruturais dos padrões de consumo de produtos petrolíferos motivados pelo contexto regulatório e pelo contexto covid-19», que «originaram um impacto significativo nas atividades industriais de ‘downstreaming’», assegurando que «o aprovisionamento e a distribuição de combustíveis no país não serão impactados por esta decisão».

A empresa diz que o encerramento permite uma poupança de custos na ordem dos 90 a 100 milhões de euros anuais, ficando as operações concentradas no complexo de Sines.