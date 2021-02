Este promete entrar para a lista de um dos melhores finais de jogo em Portugal na temporada 2020/2021 e ditou a subida da Académica à liderança da II Liga portuguesa de futebol.

A Briosa venceu este sábado o Estoril na Amoreira, por 2-1, com um bis de Traquina, que se tornou a grande figura do jogo e assinou ele também um dos melhores golos da época, com um «chapéu» na compensação para dar os três pontos e o primeiro lugar aos estudantes.

Foram três golos, apenas reservados para os últimos minutos. Aos 85 - sim, aos 85 minutos - ainda havia… 0-0 no marcador.

Até aí, foram duas expulsões, uma para cada lado, mostradas por Luís Godinho. Harramiz, após uma entrada dura sobre Silvério, viu o cartão vermelho aos 69 minutos e deixou o Estoril com menos um. Contudo, mesmo antes de chegar à vantagem, a Académica também ficou reduzida a dez num lance confuso. Ricardo Dias, ao tentar marcar de cabeça, viu a bola depois bater-lhe no braço que apoiou no poste para não chocar contra este (84m), resultando em vermelho por acumulação de amarelos.

Praticamente no lance seguinte, Traquina, numa recarga a um remate defendido para a frente por Daniel, deu vantagem aos visitantes.

A diferença parecia dar os três pontos à Académica. E iria dar, não sem antes o Estoril ter empatado de penálti, aos 88 minutos, por Gamboa, após falta de Bruno Teles sobre Murilo.

Contudo, ainda havia traquinice a dobrar. No terceiro de quatro minutos de compensação, num contra-ataque rápido, Traquina conduziu pela direita e, ao ver o guarda-redes adiantado, quando se esperava um forte remate cruzado, o dianteiro aplicou um «chapéu» sublime para o 1-2 final.

A Académica lidera com 39 pontos, trocando de posição com o Estoril, que agora é segundo, com 38 pontos, mais um que o Feirense, terceiro com 37. A equipa da linha vai em quatro jornadas sem vencer, antes da primeira mão da meia-final da Taça de Portugal com o Benfica.