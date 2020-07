Tal como no ano passado, João Félix volta a ser uma das caras do FIFA para a edição do vídeojogo de 2021.

Kylian, estrela do Paris Saint-Germain, é a capa do jogo, mas o internacional português do Atlético de Madrid volta a ser umas das figuras escolhidas pela EA Sports. Além de Mbappé e Félix, as outras figuras do FIFA21 são Erling Haaland, do Borussia Dortmund, e Trent Alexander-Arnold, do Liverpool.