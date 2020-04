Com a quarentena obrigatória decretada em quase todo o mundo, muitos foram aqueles que tiveram de encontrar formas de passar o tempo.

Os videojogos são, de certeza, uma ferramenta importante na luta contra o tédio que muitas pessoas, confinadas nas suas casas, atravessam neste momento, e no que toca ao futebol, há um jogo que se destaca: o FIFA.

O Maisfutebol não quer que lhe falte nada a si, caro leitor, e deixa-lhe aqui dez conselhos para o ajudar a tornar-se melhor jogador no FIFA 20 e levar a sua equipa à glória.

1. Linha do fora de jogo – a velocidade atacante é um ponto a favor, mas às vezes o feitiço pode virar-se contra o feiticeiro. Se quer jogar com uma linha defensiva avançada, mas tem medo de deixar espaço nas costas para os atacantes adversários aproveitarem, dê instruções à sua equipa para utilizar a armadilha do fora de jogo. Resolve muitos dos seus problemas.

2. Projeção dos laterais – se quer ter um jogo ofensivo e dinâmico, aconselhamos o uso de laterias. Numa defesa a cinco ou a quatro, dê instruções aos seus laterais para subirem ao ataque sempre que possível, e vai ver que ganha muito poderio ofensivo.

3. Pressão – um aspeto muito importante. Se instruir a sua equipa a pressionar assim que perca a bola, naturalmente vai asfixiar mais o adversário. Por outro os seus próprios jogadores vão desposicionar-se mais e isso pode trazer complicações no momento defensivo. Posto isto, o melhor que tem a fazer é pressionar de forma equilibrada, para não deixar «buracos» atrás.

4. Posicionamento dos defesas – ainda no aspeto da pressão, muitas vezes a ânsia de recuperar a bola é muita. Ainda assim, é melhor não o tentar fazer com um elemento da linha defensiva, pois vai desposicionar a mesma. Faça-o, sim, mas com um médio, e utilizando o botão X, que dá mais contenção à pressão e ajuda a evitar surpresas.

5. Saídas dos guarda-redes – e quem é que já não foi demasiado ambicioso e mandou o seu guarda-redes sair da baliza em livres ou cantos? É uma jogada perigosa, pelo que aconselhamos prudência. Muitas vezes os guardiões deixam-se antecipar e ficam mal na fotografia.

6. Usar a velocidade – uma das características que está mais patente na edição atual é a velocidade dos jogadores. Quanto mais aceleração e velocidade tiver um atleta, mais facilmente «foge» aos seus oponentes. Ora, por isso, talvez não seja mal pensado jogar em contra-ataque: baixe as linhas, espere pelo adversário, e à mínima oportunidade vá com os seus homens mais rápidos em direção à baliza contrária. Uma dica: jogadores como Kylian Mbappé e Jadon Sancho são especialmente letais em transição.

7. Remates em arco – uma boa forma de finalizar é utilizar a opção em arco, carregando nos botões R1 ou R2. Se rematar em força corre o risco de ver a bola na bancada, enquanto que o remate em arco abre sempre possibilidade a que a redondinha entre na gaveta.

8. Picar a bola – muitas vezes, quando vamos isolados com o nosso jogador em frente ao guarda-redes adversário, há ali uma fração de segundo em que hesitamos sobre a forma como vamos finalizar que pode ser fatal. Se já estiver perto do guardião, deixamos um conselho: pique a bola (L1 ou L2) para evitar uma mancha que lhe impedir de festejar.

9. Bolas paradas – uma das novas funcionalidades deste FIFA 20 é o indicativo de direção nas bolas paradas (uma pequena bolinha para se saber onde vai cair a bola), livres e penáltis. Muitos jogadores optam por tirá-lo, mas a sua utilização permite uma maior eficácia na colocação da bola. Experimente, que ajuda muito.

10. Cruzamentos – se em outras edições os cruzamentos tinham uma grande taxa de sucesso, o mesmo não se pode dizer sobre este novo FIFA. As defesas adversárias estão mais bem preparadas para este tipo de jogada e costumam afastar a bola sem qualquer tipo de problema. Posto isto, aconselhamos a ir à linha de fundo para cruzar menos vezes. Às vezes mais vale levantar a cabeça antes desse momento e explorar outras opções.