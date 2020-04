Depois de Fábio Silva, esta sexta-feira houve outro português a entrar em ação no torneio solidário de FIFA «Stay and Play»: João Félix, ao serviço do Atlético de Madrid.

Ao contrário do avançado do FC Porto, Félix não teve tanta sorte, já que foi eliminado por Bruno Guimarães, médio do Lyon.

O internacional português até entrou a ganhar, fruto de um golo de Morata, mas permitiu a reviravolta do brasileiro, e por números esclarecedores: 6-2. Félix ainda marcou com o seu próprio jogador, mas foi insuficiente para evitar a derrota pesada.