Issahaku Fatawu brilhou esta terça-feira na vitória do Gana frente à Nicarágua (1-0), num encontro particular de preparação para o Mundial 2022.

O extremo do Sporting foi titular e foi com um grande golo que deu a vitória à seleção ganesa: na meia-direita, o esquerdino enquadrou-se com a baliza e colocou a bola no poste mais distante do guarda-redes.

Fatawu, refira-se, acabou depois substituído aos 81 minutos, por Konigsdorffer.

O Gana, refira-se, integra o grupo de Portugal, o H, no Mundial 2022. Uruguai e Coreia do Sul são as restantes equipas do grupo.