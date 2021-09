Gareth Bale está a ter um novo começo no Real Madrid. O jogador galês já foi titular em três encontros seguidos da liga espanhola esta temporada, o que acontece pela primeira vez em dois anos. Em entrevista à BBC, o jogador galês diz que o ambiente no clube merengue este ano é melhor para ele.

«Sempre tive uma grande relação com Carlo Ancelotti, mas continua a ser preciso ter rendimento para entrar na equipa», começou por dizer-

«Todos os jogadores dirão que, se estiverem mais felizes, fisicamente eles vão sentir-se melhor e ter um desempenho melhor. Estou a jogar e um pouco mais feliz e um pouco mais confortável com o estilo de jogo do Real Madrid. Este ano há um ambiente melhor para mim», apontou Bale, que falou sobre o empréstimo ao Tottenham na época passada, em que trabalhou inicialmente com José Mourinho.

«Sabia que seria um bom ambiente para mim. Essa foi a principal razão para ter ido. Foi o intervalo de que precisava nessa altura e foi ótimo lá estar. Ajudou-me a ficar mais feliz e creio que isso se viu no Europeu e trouxe isso para o Real Madrid esta temporada.