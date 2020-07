Gareth Bale continua com uma situação difícil no Real Madrid – tem alternado entre o banco e a bancada na equipa de Zidane –, mas não tem intenções de deixar os merengues no final da época.

Quem o garante é o agente do jogador, Jonathan Barnett, em declarações à BBC.

«[Bale] está feliz no Real Madrid e com a ideia de estar mais dois anos no clube. Não procura sobreviver a Zidane. O senhor Zidane tem tido muito sucesso. Não há ódio. Simplesmente o Zidane não quer jogar com ele, mas ele treina todos os dias e treina bem», começou por dizer.

«O Bale é um dos melhores jogadores do mundo. Os melhores do mundo não saem por empréstimo. É pena que não esteja a jogar, mas não vai sair. Está a treinar todos os dias de forma profissional», prosseguiu.