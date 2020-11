Gareth Bale tem encontrado espaço para jogar no regresso ao Tottenham e, esta quinta-feira, alinhou de início no duelo europeu diante do Ludogorets, que terminou com vitória dos londrinos por 3-1. Para Dimitar Berbatov, antigo jogador dos spurs, o bom rendimento do internacional galês deve-se a uma questão emocional.

«Bale está a jogar, sente-se querido e até o amam. Ninguém pode pedir mais do que isso. É brutal para um jogador sentir-se desejado pelos seus. Porque jogadores, não nos esqueçamos, são humanos e coisas assim, como o carinho, importam», apontou o búlgaro à margem de um anúncio comercial de uma casa de apostas.

O antigo avançado acredita ainda que a continuidade de Bale na equipa orientada por José Mourinho, no fim do empréstimo, será uma mais valia para o emblema londrino.

«Vês o Bale jogar agora e reparas que está genuinamente feliz. E não podemos culpá-lo por sentir-se assim. Estou realmente impressionado. O golo que marcou no outro dia contra o Brighton é a prova de que ele está cheio de confiança, porque sabe do que é capaz. Se continuar [no fim do empréstimo], será um recurso extraordinário para o Tottenham», acrescentou.