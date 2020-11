Sergio Reguilón seguiu o percurso de Gareth Bale e rumou ao Tottenham este verão. O lateral espanhol contou como se tem adaptado ao futebol inglês ao lado do antigo companheiro no Real Madrid.

«Bale está muito feliz, eu noto-o diferente. A língua é tudo para ele. É verdade que fala bem espanhol, mas aqui em Inglaterra sente-se muito mais confortável», apontou aos microfones do El Larguero.

De facto, os Spurs estão a fazer de tudo para que o galês se sinta em casa. «O que mais me surpreendeu é que no centro de treinos do Tottenham existem pequenos campos de golfe para o Bale. Fiquei surpreendido», disse o lateral, entre risos.

Reguilón elogiou também José Mourinho e deixou um pedido ao treinador português.

«Temos uma relação muito boa, sinceramente fantástica. Eu gosto deste tipo de treinador, exigente, intenso...Vejo-o feliz, espero que não se aborreça, por favor», atirou.