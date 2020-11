Gareth Bale apontou o primeiro golo pelo Tottenham desde que regressou ao clube e grantiu uma vitória para os Spurs, neste domingo. No final do jogo, o galês vibrou com o triunfo, o primeiro da equipa em casa na Premier League, e com o golo que apontou.

Neste vídeo da Dugout, parceira do Maisfutebol, Bale admitiu que estava aliviado e feliz ainda para mais porque o golo que apontou valeu três pontos num jogo difícil frente ao Brighton.