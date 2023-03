Gary Lineker vai voltar à antena da BBC, anunciou a estação na manhã desta segunda-feira.

O antigo avançado inglês é o apresentador do programa de futebol Match of the Day, mas havia sido afastado de funções na sexta-feira, após uma declaração nas redes sociais na qual comparava a nova lei de imigração do Reino Unido e o estilo de comunicação para justificar as mesmas às ideias e discurso típicas da Alemanha Nazi na década de 30 do século passado.

O que se seguiu foi um boicote de vários dos colegas de painel de Lineker: Ian Wright, Alan Shearer e Micah Richards, por exemplo, recusaram-se a participar no programa de sábado. As entrevistas rápidas após os jogos da Premier League também foram canceladas, devido à intenção de alguns jogadores de seguirem o mesmo exemplo do boicote.

Agora, três dias depois do sucedido, Lineker está de regresso. «Estou feliz que tenhamos encontrado uma maneira de seguir em frente. Apoio esta decisão e estou ansioso por voltar ao ar», afirmou o ex-Barcelona.

«O Gary é uma parte importante da BBC e sei o quanto a BBC significa para o Gary, e estou ansioso para que ele apresente o programa no fim de semana», afirmou, por sua vez, o diretor geral da BBC, Tim Davie.

Nas redes sociais, Lineker aprofundou o tema e falou sobre os últimos dias, com destaque para o agradecimento aos colegas e uma mensagem para os refugiados.

«Depois de alguns dias surreais, estou encantado por termos encontrado uma solução para isto. Quero agradecer-vos pelo apoio incrível, particularmente aos meus colegas da BBC Sport, pela impressionante demonstração de solidariedade. O futebol é um jogo coletivo, mas o apoio deles foi esmagador», escreveu.

«Um pensamento final: por mais difíceis que tenham sido os últimos dias, não se compara a ter de fugir de casa da perseguição ou da guerra para procurar um refúgio numa terra distante. É emocionante ver a vossa empatia com a situação dessas pessoas. Continuamos a ser um país de gente predominantemente tolerante, acolhedor e generoso. Obrigado», concluiu.

[artigo atualizado]