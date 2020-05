Um momento incrível na televisão inglesa. Gary Neville e o agente de Carlos Tevez argumentavam sobre os últimos momentos do argentino no Manchester United, antes de assinar pelo rival City.

O antigo lateral-direito afirmava que, no final da temporada, Carlitos andava «desinteressado, distraído, não era o mesmo nos treinos porque o clube não assinava com ele».

O ecrã mostrava apenas Gary Neville, mas já havia ruído de fundo. Quando o plano abriu, viu-se Jamie Carragher. O ex-defesa do Liverpool, que comenta ao lado do ex-rival do United, roubou o «show» e pôs os dois homens em confronto a rir.

Ora veja: