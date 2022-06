Gaspar Servio foi o herói improvável do jogo da terceira jornada do campeonato argentino entre o Rosario Central e o Godoy Cruz (1-0). Ao minuto 84, o guarda-redes marcou o único golo do encontro, de grande penalidade.

Confrontado com o castigo máximo, Gaspar Servio saiu da baliza e assumiu a responsabilidade da cobrança na área contrária. Com tremenda frieza, bateu o homólogo do Godoy Cruz e deu a vitória à sua equipa.

Refira-se que esta não é a primeira vez que o guarda-redes argentino de 30 anos converte com êxito grandes penalidades.