O Galatasaray venceu o Bodø/Glimt, por 3-1, na noite da passada quarta-feira, em jogo da Liga dos Campeões, mas foi ainda antes do apito inicial que os adeptos turcos quiseram marcar a sua posição sobre um dos assuntos do momento a nível mundial: o conflito entre Israel e o Hamas em Gaza.

Ainda antes das equipas entrarem em campo para ouvirem o hino da Liga dos Campeões, viu-se num dos topos das bancadas do RAMS Park, em Istambul, soltar-se uma faixa com a frase «Parem com o genocídio», juntamente com uma bandeira enorme da Palestina formada pelos adeptos turcos, numa alusão clara contra os ataques israelitas na faixa de Gaza, mesmo após um acordo de cessar-fogo entre as partes.

Nas redes sociais, o Bodø/Glimt partilhou uma fotografia do momento, mostrando total apoio à causa apoiada pelo Galatasaray. Em resposta, o campeão turco partilhou a publicação dos noruegueses na rede social X, em conjunto com a mensagem: «Foi um grande prazer recebê-los em Istambul. Unidos pela paz!».

O facto dos adeptos do Galatasaray terem demonstrado esta tomada de posição num jogo organizado pela UEFA é visto também como uma provocação ao organismo que desde o início do conflito ainda não se pronunciou sobre o assunto.

No caso da guerra entre Rússia e Ucrânia, a UEFA rapidamente decidiu excluir todos os clubes e seleções russas das provas europeias. Contudo, no caso do conflito entre Israel e Hamas, o organismo máximo do futebol europeu não tomou quaisquer medidas de exclusão em relação aos clubes e seleções israelitas.

Desde dia 10 de outubro, primeiro dia depois da assinatura do cessar-fogo, já morreram pelo menos 97 palestinianos, entre crianças, civis e jornalistas, devido aos bombardeamentos de Israel.