O presidente do Sindicato dos Jogadores (SJ), Joaquim Evangelista, denunciou esta sexta-feira que há 12 jogadores argentinos do GD Mirandês, clube que compete nas provas distritais da Associação de Futebol de Bragança, que não recebem salários há oito meses.

Evangelista recuperou o caso da insolvência da SAD da AD Oliveirense para falar da dúzia de jogadores que foram encaminhados do clube do concelho de Vila Nova de Famalicão para os transmontanos.

«Os que tinham vínculo com a AD Oliveirense SAD viram-no cessado coercivamente pelo Administrador da Insolvência. Não significa isso que quem os recrutou não tenha de ser responsabilizado. O abandono nestas circunstâncias é crime. Um grupo de 12 jogadores foi encaminhado meses antes destes problemas para o GD Mirandês, sob o acordo informal de que seria o Sr. Sebastian Diericx [administrador argentino da SAD insolvente da AD Oliveirense] a pagar os seus salários durante esta época. Informalmente quem manda é ele, formalmente são jogadores profissionais do GD Mirandês, com contrato registado na FPF e não recebem há oito meses, embora alojamento e alimentação providenciada pelo clube não lhes falte, segundo nos informaram. No limite, quem terá de responder é também o GD Mirandês que foi conivente com tudo isto. A situação mais grave é a dos estrangeiros que estavam a competir pela AD Oliveirense SAD e a quem, de um dia para o outro, passou a faltar tudo», afirmou Evangelista, em declarações ao Expresso.

Já este mês, e fruto da insolvência da SAD da AD Oliveirense, outros sete jogadores estrangeiros ficaram a depender da solidariedade para comer, tendo já sido ajudados pelo SJ.

Em declarações ao jornal semanário Nordeste, o presidente do Mirandês, João Castro, referiu, sem mais, que o «clube tem garantido o alojamento e a alimentação dos jogadores».