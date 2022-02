O Besiktas confirmou, esta quarta-feira, as negociações com o Benfica para a contratação do futebolista Gedson Fernandes.

« O Besiktas comunicou à Plataforma de Divulgação Pública [ndr: equivalente à CMVM] que começaram as negociações para a transferência do jogador de futebol profissional Gedson Carvalho Fernandes. Iniciaram-se as negociações com ele [Gedson] e o seu clube, SL Benfica, relativamente à transferência», referiu o emblema turco, em nota no seu sítio oficial, ao início desta tarde».

Nas últimas horas, o nosso jornal noticiou que Benfica e Besiktas estavam a negociar o atleta, num acordo que contemplará, pôde saber o Maisfutebol, uma transferência em definitivo com um valor a rondar os seis milhões de euros, ficando o Benfica com metade do passe do médio de 23 anos.

Embora o acordo do Benfica seja com o Besiktas, o futuro imediato do médio pode não passar por aí, dado o excesso de estrangeiros nas águias de Istambul. Daí que o cenário em cima da mesa seja uma cedência a outro emblema turco, sendo que a imprensa deste país fala em Rizespor e Basaksehir como candidatos. Ou seja, só na próxima época é que Gedson seria integrado no plantel do Besiktas.

De referir que, na semana passada, Gedson não foi visto nos 15 minutos de treino abertos à comunicação social, na véspera da meia-final da Taça da Liga ante o Boavista, no mesmo dia em que o treinador das águias, Nélson Veríssimo, tinha admitido que o atleta podia «estar de saída do clube».

O mercado de transferências na Turquia encerra a 8 de fevereiro.