O Rizespor, da Turquia, anunciou esta tarde a contratação de Gedson Fernandes.

Tal como o Maisfutebol noticiou, e o Besiktas já tornou público, há negociações com o Benfica para a contratação de Gedson em definitivo, mas uma vez que o clube de Istambul não tem vaga extra-comunitária para o médio português, este segue, para já, por empréstimo para o Rizespor.

De resto, o clube de Rize informa que Gedson chega à equipa cedido pelo Benfica.

Trata-se de um regresso do jogador de 23 anos à Turquia, ele que na época passada esteve no Galatasaray. Antes, além do Benfica, representou também o Tottenham.