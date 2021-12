O Galatasaray não desiste de Gedson. O médio já esteve emprestado pelo Benfica ao emblema turco, que no início da presente temporada voltou a tentar um acordo, sem sucesso. Para janeiro está prometida nova investida.

«A janela de transferências ainda não abriu, mas o Benfica sabe do nosso interesse, e é óbvio que o Gedson também está interessado no Galatasaray. Temos outros jogadores na lista, e faremos os ajustes necessários em janeiro», explicou o presidente Burak Elmas, em conversa com jornalistas nesta quarta-feira.

Gedson soma apenas quatro jogos pelo Benfica, esta época.