O Tottenham de José Mourinho somou a quarta jornada consecutiva sem vencer na Premier League de Inglaterra. Neste sábado, os Spurs empataram a zero no reduto do Watford (0-0), no jogo de estreia de Gedson Fernandes.

Após uma primeira parte equilibrada, com poucas oportunidades de golo, o Watford regressou melhor e beneficiou de um castigo máximo. Porém, Gazzaniga defendeu o remate de Troy Deeney.

Sem alternativas para o centro do ataque, face à lesão de Harry Kane, José Mourinho recorreu a Christian Eriksen (73m) e Gedson (80m) para mudar o processo ofensivo, prescindindo de Delle Ali e Lo Ceslo.

Num dos últimos lances do encontro, o Tottenham ficou mesmo a escassos centímetros da vitória, quando Ignacio Pussetto afastou uma bola que se preparava para passar por completo a linha da baliza do Watford.





A equipa de José Mourinho está na sétima posição mas pode ser ultrapassada nas próximas horas. O Watford está no 16.º lugar.