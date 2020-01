Gedson está a caminho do Tottenham, tal como o Maisfutebol noticiou, e já não treinou com a equipa do Benfica na véspera da receção ao Rio Ave, dos quartos de final da Taça de Portugal.



«Vão levantar-se questões sobre o mercado e vão ser muitas. Sabem o o que aconteceu no último mercado, falei sobre tudo e fica essa promessa. Hoje falo apenas dos jogadores que treinam connosco. O Gedson não treinou connosco», garantiu Bruno Lage, em conferência de imprensa.



O internacional português vai reforçar a equipa de José Mourinho e é esperado ainda esta segunda-feira em Londres.

Mais à frente, Bruno Lage foi questionado a propósito de Yony González, extremo colombiano oficializado como reforço nos últimos dias: «Disse que só falo de quem treinou connosco e ele não treinou.»

