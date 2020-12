Está perto de chegar ao fim a experiência de Gedson no Tottenham e na Premier League.

O regresso do médio está praticamente acordado entre os dois clubes que, devido à pouca utilização de Gedson por Mourinho, decidiram antecipar em seis meses o final do empréstimo, sendo esse o cenário mais provável neste momento.

Isso mesmo já indicavam as recentes palavras, tanto de José Mourinho, como de Jorge Jesus.

A perspetiva é que Gedson seja integrado no plantel principal das águias em janeiro, ainda que essa situação esteja ainda dependente das movimentações do Benfica no mercado - numa posição que Jorge Jesus pretende reforçar -, e também de possíveis interessados no médio internacional sub-21 português.