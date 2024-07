O Génova conseguiu uma goleada das antigas nesta pré-temporada, com uma vitória por 17-1 sobre o Fassa, uma equipa amadora italiana, neste domingo. Um resultado que expressa a diferença entre as duas equipas, com um português em destaque.

Num jogo em que o treinador Alberto Gilardino mudou completamente de equipa da primeira para a segunda parte, Vitinha entrou a partir do intervalo para marcar quatro golos.

Logo a abrir, o ex-FC Sp. Braga bisou. Assistou Matturro, marcou de grande penalidade, e assinou o 12-1, na recarga. Vitinha destaca-se neste início de temporada, na segunda época ao serviço do clube italiano, agora em definitivo.