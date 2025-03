No arranque da 29.ª jornada da Serie A, o Génova triunfou na receção ao Lecce, por 2-1. Nos visitantes, o lateral Danilo Veiga foi suplente utilizado, enquanto Tiago Gabriel e Kiolonga Gaspar não saíram do banco. De notar que os três defesas rumaram ao Lecce provenientes do Estrela da Amadora.

Na noite desta sexta-feira, os anfitriões inauguraram o marcador por Fabio Miretti, aos 16 minutos. E, aos 45+2m, o médio emprestado pela Juventus aproveitou a veia eficaz para bisar.

Entre trocas e cartões amarelos, o Lecce apenas foi capaz de reduzir aos 68m, de penálti, por Krstovic.

Assim, o Génova reforçou o 12.º posto, com 35 pontos. Na tarde de 29 de março (17h) há visita à Juventus (4.ª).

Por sua vez, o Lecce permanece no 16.º lugar, com 25 pontos, três de vantagem sobre os lugares de despromoção. Ao cabo de quatro derrotas consecutivas na Serie A, segue-se a receção à Roma (7.ª), na noite de 29 de março (19h45).