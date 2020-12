O piloto britânico George Russell vai substituir Lewis Hamilton na Mercedes, no Grande Prémio de Sakhir, no Bahrein, no próximo fim-de-semana. O anúncio foi feito na manhã desta quarta-feira.

O piloto da Williams rende o já campeão do mundo, que testou positivo à covid-19, ao passo que Jack Aitken, da Fórmula 2, vai fazer a estreia na Fórmula 1 na 16.ª corrida da época, ao ocupar o lugar de Russell na Williams, de quem é piloto de reserva.

Russell era uma das opções para a Mercedes, dado que o piloto de 22 anos faz parte do programa de jovens da marca. E acabou por ser o eleito, quando havia Stoffel Vandoorne e Esteban Gutiérrez como pilotos de reserva. Havia, ainda, a possibilidade Nico Hulkenberg.

Além destas mudanças, outra já tinha sido confirmada, mas por questões físicas. O francês Romain Grosjean, que recupera do acidente do último domingo, vai ser rendido, na Haas, pelo brasileiro Pietro Fittipaldi.

O GP de Sakhir arranca na sexta-feira, com as primeiras sessões de treinos livres.