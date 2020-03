Numa altura em que o país está em Estado de Emergência por causa da pandemia da covid-19, Cristiano Ronaldo foi visto a passear com a família pela baixa do Funchal, na Madeira, no fim-de-semana.

O jogador português, a namorada e dois dos filhos, percorreram um percurso de cerca de 300 metros, tendo depois voltado para casa.

Cristiano Ronaldo et Georgina sont allés se promener à Madère et cette photos parcourent le monde pic.twitter.com/LhwhCERtBm — sports a gogo (@FerreiraJosMar1) March 29, 2020

Cristiano Ronaldo salió de paseo junto a su pareja, Georgina, y dos de sus hijos pequeños en Funchal. El confinamiento no es tan estricto en Portugal. pic.twitter.com/gnrsSoMTdR — Oliver José Yaguarán (@oliver_yaguaran) March 29, 2020

Passeios higiénicos de curta duração e acompanhamento de menores para atividade ao ar livre são duas das atividades permitidas neste momento, embora as autoridades apelam à população para que fique em casa para ajudar a travar a propagação do vírus.

Recorde-se que Cristiano Ronaldo está na Madeira no início de março para acompanhar a mãe que teve um AVC e não voltou a partir para Itália, até porque o campeonato parou e o país está em quarentena, a braços com uma crise gravíssima por causa da covid-19.