Carlo Ancelotti recorreu às redes sociais para negar o interessa na contratação de Cristiano Ronaldo para o Real Madrid, revelado por um jornalista que tem uma relação de amizade com o avançado português da Juventus.

«O Cristiano é uma lenda do Real Madrid e tem todo o meu carinho e respeito. Não tenciono contratá-lo. Estamos focados em seguir em frente», escreveu o treinador no Twitter, na tarde desta terça-feira.



Ora a informação partiu do jornalista espanhol Edu Aguirre. No programa Chiringuito, Edu Aguirre revelou que o treinador do Real Madrid contactou Cristiano Ronaldo, de forma insistente, nas últimas semanas, procurando convencer o português a regressar ao clube merengue.



Um pormenor interessante: Edu Aguirre até passou férias com Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez, partilhando várias imagens no iate do avançado da Juventus, como pode ver na galeria associada a este artigo.



Já nesta terça-feira, quando o Chiringuito fez uma publicação com o desmentido de Carlo Ancelotti, Georgina reagiu de forma clara: com uma gargalhada.