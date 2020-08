Georgina Rodríguez brilhou ao lado de Cristiano Ronaldo durante um jantar em Portofino, popular vila banhada pelo mar, a mais de 200 quilómetros de Turim.

O casal fez-se acompanhar por alguns amigos, como José Semedo, jogador do Vitória de Setúbal que convive com o internacional português desde os tempos do Sporting.

Cristiano Ronaldo, que terminou o campeonato italiano mas ainda vai disputar a Liga dos Campeões (a Juventus recebe o Lyon na sexta-feira), não partilhou imagens do repasto nas redes sociais, ao contrário da companheira, que demonstrou elegância e até foi elogiada pela cunhada, Kátia Aveiro: «Me encanta».



Veja as imagens na galeria associada a este artigo.