Georgina Rodriguez mostrou-se há dias a namorar num barco, ao lado de Cristiano Ronaldo. A espanhola parece ter tomado o gosto aos passeios em mar alto e este domingo voltou a partilhar outra foto num barco, com o mar como pano de fundo. No entanto, Georgina mostrou mais do que isso: mostrou provavelmente até mais do que queria.

A namorada de Cristiano Ronaldo tirou uma foto a um grande anel, afirmando que «grande é aquele que para brilhar não precisa de apagar a luz dos outros». No canto da foto, porém, vê-se o fundo das costas de Georgina, o que não parece que fosse o objetivo da fotografia. Obviamente que esta imagem já está a dar que falar nas redes sociais. Veja do que se fala na galeria associada a este artigo.