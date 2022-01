Georgina Rodríguez continua a divulgar pequenos trechos do documentário («Soy Georgina») que vai ser lançado na Netflix a 27 de janeiro. A companheira de Cristiano Ronaldo promete divulgar vários aspectos menos conhecidos da sua vida, antes e depois de conhecer o jogador português.



«A minha chegada a Madrid foi tremenda. Estive à procura de muitos apartamentos baratos, por trezentos euros. Acabei num apartamento que tinha sido uma arrecadação. Muito frio no inverno e muito calor no verão», diz Georgina Rodríguez, recuando ao período em que trabalhava numa loja de artigos de luxo na rua Serrano, na capital espanhola.



No pequeno clip divulgado nas redes sociais, Georgina Rodríguez admite que tudo mudou depois de cruzar-se com Cristiano Ronaldo: «No dia em que conheci o Cristiano, a minha vida mudou».



