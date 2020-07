Georgina Rodríguez publicou mais uma fotografia de família a bordo do iate adquirido recentemente por Cristiano Ronaldo, por mais de 5,5 milhões de euros, e acompanhou a imagem com uma frase.



«O que está destinado a suceder, encontrará sempre uma forma única, mágica e maravilhosa de manifestar-se», escreveu a espanhola.



A publicação gerou de imediato inúmeros comentários, vários relacionados com a «linda família» de Georgina e Cristiano, mas outros seguidores não conseguiram tirar os olhos de outro pormenor: o fio dental da companheira do jogador português, adepta assumida de biquínis reduzidos.



«Que bela vista!», atirou um seguidor de Georgina Rodríguez nas redes sociais.



Veja a galeria de fotos de Georgina Rodríguez em anexo neste artigo.