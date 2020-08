Georgina Rodriguez vendeu uma série de roupas que lhe foram oferecidas por várias marcas e juntou vinte mil euros, os quais decidiu doar à luta para descobrir uma vacina para a covid-19. A notícia foi avançada por uma revista espanhola e partilhada pela própria namorada de Cristiano Ronaldo nas redes sociais, juntamente com um coração e um emoji de força, num sinal de que a notícia é verdadeira.

Para além disso, Georgina fotografou-se com uma coroa de rainha na cabeça, juntando-se a uma campanha para apoiar a luta contra o coronavírus. «Eu também me coroo e me junto à causa para a investigação de uma vacina para a covid-19, acrescentando o meu grãozinho de areia», escreveu a espanhola nas redes sociais.