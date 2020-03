Cristiano Ronaldo viajou para a Madeira e não regressa a Itália devido ao surto de coronavírus. Enquanto permanece na ilha, o avançado português usufrui da luxuosa habitação que ficou concluída em 2019.

O moderno prédio foi construído à entrada do porto do Funchal, num espaço previamente ocupado por um atelier, e está destinado à família Aveiro. A mãe de Cristiano Ronaldo e o irmão Hugo Aveiro têm ali apartamentos, enquanto o jogador ocupa os dois últimos pisos, com vistas deslumbrantes.



Georgina Rodríguez partilhou recentemente mais alguns detalhes da habitação.