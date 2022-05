Georgina Rodríguez reapareceu esta quarta-feira num evento público, cerca de um mês após o nascimento de um dos gémeos - Bella Esmeralda - e da morte do outro filho, do sexo masculino, que a espanhola e Cristiano Ronaldo esperavam.

O Festival de Cannes, um dos mais famosos evento de cinema do mundo, realiza-se até sábado e tem contado com a presença de inúmeras personalidades, incluindo jogadores de futebol e as respetivas companheiras.

Para além de Georgina, o evento já contou com as aparições de Achraf Hakimi (PSG) e Hiba Abouk, da modelo Izabel Goulart, companheira de Kevin Trapp (Eintracht Frankfurt) ou de Makda Sakho, companheira de Mamadou Sakho, internacional francês que representa atualmente o Montpellier.

