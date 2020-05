Cristiano Ronaldo está de volta ao trabalho na Juventus mas continua a desfrutar dos momentos em família em Turim. Nesta quarta-feira, o internacional português fez questão de partilhar uma imagem em que surge ao lado dos filhos e de Georgina Rodríguez.



«O melhor do Mundo», escreveu Cristiano Ronaldo.



De facto, numa altura em que se continua a discutir quem é o melhor do Mundo, no contexto do futebol, o avançado da Juventus faz questão de recordar que existem coisas mais importantes. A família, por exemplo.