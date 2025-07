Geovany Quenda é o novo dono da camisola 7, anunciou o Sporting, esta quarta-feira. Depois de Geny Catamo assumir a 10 leonina, agora é a vez do jovem extremo assumir um dorsal de peso.

Ora, este número não era utilizado pelo clube de Alvalade desde a época 2021/22, na altura por Bruno Tabata. De resto, trata-se de um número com muita história. Nomes como Figo, Ricardo Sá Pinto e Oceano já foram antes «donos da 7».

Quenda, recorde-se, foi contratado pelo Chelsea. No entanto, cumprirá a temporada 2025/26 ao serviço do Sporting por empréstimo dos ingleses. Na época passada, o internacional sub-21 marcou três golos e fez seis assistências em 54 jogos.

A estreia com a nova camisola poderá acontecer já esta quarta-feira, no duelo de preparação que vai opor o Sporting e o Celtic, no Estádio Algarve.

Quenda vai, assim, despedir-se de Alvalade com novo número, antes de rumar ao Chelsea em 2026/27.